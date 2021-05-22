OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FABRİKA İŞÇİSİ 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FABRİKA İŞÇİSİ 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Arif Memiş (50), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Arif Memiş (50), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Gazikent Mahallesi'nde 19 Mayıs akşamı, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan fabrika işçisi Arif Memiş'e çarptı. Kazada Memiş yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Memiş, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Memiş, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli ve 4 çocuk babası Arif Memiş'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Memiş'in ölümüne neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FABRİKA İŞÇİSİ 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FABRİKA İŞÇİSİ 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FABRİKA İŞÇİSİ 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FABRİKA İŞÇİSİ 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Son dakika haberi: İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 248'e yükseldi
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
İsrail saldırılarında Gazze'de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 243'e yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ersun Yanal Gökhan Töre Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI FABRİKA İŞÇİSİ 3 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.5.2021 14:12:50. #1.14#

title