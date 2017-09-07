Otomobilin Çarptığı Eşeği Belediye Ekipleri Kurtardı

MUŞ (İHA) – Muş'ta bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan eşek belediye ekiplerince iş makineleriyle bakımevine getirilerek tedavi altına alındı.



Muş Belediyesi bünyesinde kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi ile il sınırları içerisinde yaşayan sokak hayvanlarına 7/24 hizmet verirken, sokak hayvanlarının tedavi, ilaçlama ve kısırlaştırma işlemlerini de düzenli olarak gerçekleştiriyor.



Suvaran köyü civarında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan eşek belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yavrusunun bir an yanından ayrılmadığı yaralı eşek, Muş Belediyesi'ne ait iş makineleri aracılığıyla bakımevine getirilerek tedavi altına alındı.



Köylülerin ihbarı üzerine Muş Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakımevi ekipleri olay yerine intikal etti. Olay yerinde gerekli müdahaleyi yapan veteriner hekimler, daha sonra yaralı eşeği ve yanındaki yavrusunu barınağa getirdi. Yaralı eşek, Muş Belediyesi'nin Veteriner hekimleri tarafından tedavi altına alındı. - MUŞ