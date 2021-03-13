Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

13.03.2021 19:11 | Son Güncelleme: 13.03.2021 19:28
Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü önce yayaya çarptı ardından elektrik direğine çarparak takla attı.

Amasya'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü önce yayaya çarptı ardından elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya'nın Suluova ilçesinde öğle saatlerinde Bireylül Mahallesi Atatürk Bulvarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi yönüne ilerlemekte olan Tanju Ö. yönetimindeki 05 ABH 647 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan emekli öğretmen Ahmet Akdağ'a çarptı. Kaza yapan araç daha sonra ise elektrik direğine çarptıktan sonra takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan emekli öğretmen Ahmet Akdağ'ı Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan emekli öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı emekli öğretmen hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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