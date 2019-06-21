Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki Ömer öldü
KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ömer Mekki Severim (15), hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ömer Mekki Severim (15), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Mekki Severim, elektrikli bisikletle giderken, Burak B. yönetimindeki 46 NE 636 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen Severim, burada doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Kahramanmaraş
Kaynak: DHA
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