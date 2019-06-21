Otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü

Kahramanmaraş'ta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'nda meydana geldi. B.B. idaresindeki 46 NE 636 plakalı otomobil, şehir merkezinde seyir halindeyken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü Ömer Mekki Severim (14) yere savruldu. Olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan bisiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA