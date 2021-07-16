Otomobilin çarptığı elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi: 3 yaralı
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Otomobilin çarptığı elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi: 3 yaralı

Otomobilin çarptığı elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çayırlık alana uçtuktan sonra elektrik direğine çarptı.

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çayırlık alana uçtuktan sonra elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrilirken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Başakşehir İstiklal Caddesi Şamlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce çayırlık alana uçtu daha sonra yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği de o esnada yoldan geçen İETT otobüsünün üstüne devrildi. Kazada otomobildeki anne ile kızı ve İETT otobüsünde bulunan bir yolcu da yaralandı. Kaza sonrasında İstiklal Caddesi trafiğe kapatıldı, polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yerine çağrılan ekipler ise yüksek gerilim hattındaki elektriği keserek direği ve yere savrulan tellerin kontrollü şekilde toplanmasını sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Otomobilin çarptığı elektrik direği İETT otobüsünün üstüne devrildi: 3 yaralı - Haberler
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