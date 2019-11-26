Otomobilin çarptığı domuz telef oldu
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Otomobilin çarptığı domuz telef oldu

Adıyaman'da, aniden yola çıkan domuz, otomobilin çarpması sonucu telef oldu.

26.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:58
Otomobilin çarptığı domuz telef oldu

'da, aniden yola çıkan domuz, otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Domuza çarpan otomobil, adeta hurdaya döndü.


Edinilen bilgilere göre, istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Abdullah A., idaresindeki 63 DR 557 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Battalhöyük Köyü yakınlarında aniden yola çıkan domuza çarptı. Meydana gelen kazada domuz olay yerinde telef olurken, otomobil ise adeta hurdaya döndü. Otomobil ve telef olan domuz, kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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