Otomobilin çarptığı çocuk yaşam mücadelesini kaybetti
Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Adıyaman'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 27 Ekim meydana gelen olayda, A.K. idaresindeki 42 EBZ 17 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi Şeker Caddesi'nde yolun karşısında geçmeye çalışan 6 yaşındaki Nurullah Balcı'ya çarpı.
Kazada ağır yaralanan Balcı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Balcı, yoğum bakım ünitesinde 8 gündür devam eden tedavisine rağmen bugün hayatını kaybetti.