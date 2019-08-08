Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Yeni Mahalle, Hatay Bulvarında Ökkeş Ç. (38) yönetimindeki 27 GB 527 plakalı otomobil, ailesiyle beraber ekmek almak üzere yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulbasit Kuteş'e çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Abdulbasit Kuteş'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.