Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Gemerek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Gemerek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Dr. Bahattin Tamer Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Ş.Ö. (32) idaresindeki 34 ZV 1139 plakalı otomobil 12 yaşındaki E.Y'ye çarptı.
Yaralı E.Y. olay yerine çağrılan ambulans ile Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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