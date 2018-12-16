Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
Adıyaman'da otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 02 KC 366 plakalı otomobil, Sıratut Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Muhammed Elşeyh'e (12) çarptı. Otomobil sürücüsü, kazanın ardından kaçtı.
Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.