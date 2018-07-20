Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Akyıldız (54) idaresindeki 34 T 3817 plakalı otomobil, Samsun-Ordu karayolu Dalbahçe Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Enes Ölmez'e (10) çarptı.
Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ölmez'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından sürücü Akyıldız, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.