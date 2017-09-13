Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Malatya'da otomobiliyle yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpan sürücü olay yerinden kaçtı.



Yeşiltepe ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde yolun karşısına Berkan Y'ye (15) sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı.



Kazada ağır yaralanan Berkan Y, olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Berkan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.