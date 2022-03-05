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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Kırıkkale'de bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Kaza, Kırıkkale'de Millet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.P. idaresindeki 34 EZ 066 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmek isteyen F.E.E. (13) isimli çocuğa çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 13 yaşındaki çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü S.P. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kırıkkale, Otomobil, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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