Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında

Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı Kırıkkale'de bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.