Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında
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Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı Kırıkkale'de bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında

Bir anda yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir anda yola fırlayan 7 yaşındaki çocuğa otomobilin çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, dün saat 18.20 sıralarında Kırıkkale'de merkez Gürler Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı kaldırıma ulaşmak isteyen 7 yaşındaki N.Ö. isimli çocuk, H.Y. idaresindeki 71 ACD 550 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar ve araç sürücüsü çocuğun yardımına koştu.

Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasında

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, kazayı şans eseri küçük sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi ambulansta yapılan 7 yaşındaki çocuk, Yüksek İhtisas Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında
Otomobilin çarptığı çocuk ölümden döndü: O anlar güvenlik kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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