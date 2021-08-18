Otomobilin çarptığı çocuk öldü
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Otomobilin çarptığı çocuk öldü

Otomobilin çarptığı çocuk öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 7 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Hilvan karayolunun 44'üncü kilometresinde yaşandı. A.K.'nın kullandığı 06 FB 2910 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki yabancı uyruklu Halil El Halil'e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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