Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü
Otomobilin çarptığı çocuk öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı, 15 yaşındaki Enes Kurtoğulları hayatını kaybetti.
Otomobilin çarptığı çocuk öldü
GAZİANTEP - Gaziantep'te bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı, 15 yaşındaki Enes Kurtoğulları hayatını kaybetti.
Olay 22 Temmuzda Bekirbey Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarında meydana geldi. 10'nuncu sınıf öğrencisi Enes Kurtoğulları, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Enes, Özel bir hastaneye kaldırıldı.15 yaşındaki Enes doktorların müdahalelerine rağmen 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Enes Kurtoğulları'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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