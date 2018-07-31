Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü
Gaziantep’te bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Gaziantep'te bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kaza, Bekirbey Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda 22 Temmuz günü meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Enes Kurtoğulları (15), bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan Enes, özel bir hastaneye kaldırıldı. Enes doktorların müdahalelerine rağmen 9 gün sonra hayatını kaybetti.
Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
YORUMLAR