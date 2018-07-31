Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü

Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü

Gaziantep’te bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Otomobilin Çarptığı Çocuk Öldü

Gaziantep'te bisikletiyle yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Bekirbey Mahallesi Tüfekçi Yusuf Bulvarı'nda 22 Temmuz günü meydana geldi. 10'uncu sınıf öğrencisi Enes Kurtoğulları (15), bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Ağır yaralanan Enes, özel bir hastaneye kaldırıldı. Enes doktorların müdahalelerine rağmen 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumuna gönderilen cenaze, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP

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