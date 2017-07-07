Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

-Küçük çocuğun arkadaşı kaza sonrasında şoka girdi



KAYSERİ - Kayseri'de sınıf arkadaşıyla bisiklet süren 13 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kayseri - Sivas Karayolu üzerinde meydana geldi. F.İ. yönetimindeki 38 ZZ 215 plakalı otomobil, yolda bisiklet süren İ.G.'ye çarptı. Kaçak çocuk çarpmanın etkisiyle yere düşerek 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, otomobil sürücüsünü de gözaltına aldı. Yapılan incelemelerin ardından İ.G.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Arkadaşı şoka girdi

Öte yandan, bisikletle İ.G. ile birlikte gezen sınıf arkadaşı da kazanın ardından şoka girdi. Şoka giren çocuğu polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.