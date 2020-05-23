Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun Karaköprü ilçe çıkışında yaşandı. İddiaya göre, L.A.'nın kullandığı otomobil, 16 yaşındaki İlhan Zorba'ya çarptı. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA