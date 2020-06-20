Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı - SİVAS
Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı, mahalle sakinleri sürücüyü darbetti.
20.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:37
Sivas'ta otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı, mahalle sakinleri sürücüyü darbetti.
F.A. yönetimindeki 58 AAF 744 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi 15. Sokak'ta Y.E.Ö'ye (7) çarptı.
Kazada ağır yaralanan Y.E.Ö, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada mahalle sakinlerinin darbettiği sürücü F.A, Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA