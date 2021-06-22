Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde bulunan K.Ş.(31) idaresindeki otomobil Liman Kavşağı'nda refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.E.'ye çarptı. Yaralanan çocuk, 112 acil servis ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı