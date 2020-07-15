Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı Adıyaman'da, kullandığı bisikletiyle beraber yolun karşı tarafında geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kullandığı bisikletiyle beraber yolun karşı tarafında geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 3.Çevre yolu üzerinde bisikletiyle beraber yolun karşı tarafına geçmeye 10 yaşındaki Furkan Deniz'e Zeynal Keleş idaresindeki 02 FY 440 plakalı Hundai marka otomobil çarptı. Küçük çocuğa çarpan otomobil refüje çıkarak önce bir ağacı daha sonra ise elektrik trafosunu devirerek durabildi. Kazada ağır yaralanan Furkan Deniz, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Furkan Deniz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA