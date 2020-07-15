Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
15.07.2020 13:39 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:32

Adıyaman'da bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 3. çevre yolu üzerinde bisikletiyle yolun karşı tarafına geçmeye 10 yaşındaki F.D.'ye, Zeynal Keleş idaresindeki 02 FY 440 plakalı Hyundai marka otomobil çarptı. Çocuğa çarpan otomobil refüje çıkarak önce bir ağacı, daha sonra ise elektrik trafosunu devirerek durabildi. Kazada ağır yaralanan F.D., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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