Otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
13.05.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.05.2020 17:42
Kayseri'de otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gesi Fatih Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 H 2685 plakalı otomobil, 5 yaşındaki Muhammed Ö.'ye çarptı. Kazada ağır yaralanan Muhammed Ö., sevk ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA