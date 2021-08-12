Otomobilin çarptığı boz ayı öldü
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Otomobilin çarptığı boz ayı öldü

Otomobilin çarptığı boz ayı öldü
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ın Sarıkamış ilçe merkezine yiyecek bulmak için inen boz ayı, otomobilin çarpması sonucu öldü.

KARS'ın Sarıkamış ilçe merkezine yiyecek bulmak için inen boz ayı, otomobilin çarpması sonucu öldü. 

Kaza, saat 20.45 sıralarında Sarıkamış ilçesindeki Karayolları Şubesi önünde meydana geldi. Yiyecek bulmak için Sarıkamış ilçe merkezine inen boz ayıya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan ayı kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri geldi. Polis, kazanın meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü ekipleri ise yaptıkları incelemenin ardından bir süre sonra ölen yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki ayıyı kepçe yardımı ile kaza yerinden kaldırdı. Kazayı gören ve ayının kurtarılması için büyük çaba veren Deniz Demir, "İlçe merkezinden kayak merkezindeki otele giderken hemen önümüzde giden bir otomobilin ayıya çarptığını gördüm. Ayı kanlar içinde kalmış arka ayakları büyük hasar gördüğü için gidemiyordu. Hemen Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bili verdim. Ayı canlıyken müdahale edilmedi. Milli Parklar çok hızlı bir şekilde geldi ama ağır yaralanan ayı telef oldu. Bu ayı da diğer ayılar gibi yiyecek bulmak için ilçe merkezine geldiğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.


Otomobilin çarptığı boz ayı öldü
Otomobilin çarptığı boz ayı öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ

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