Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü (2)
KAZA KAMERADAManisa'nın Kula ilçesinde, bisikletli Necdet Sarıtaş'ın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
KAZA KAMERADA
Manisa'nın Kula ilçesinde, bisikletli Necdet Sarıtaş'ın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Sarıtaş'ın Uşak yönüne giden iki TIR'ın arasından çıktığı, aniden manevra yapıp kavşağa ters istikamete girdiği görüldü. Kavşakta durmadan anayola kontrolsüz çıkan bisikletli çocuğa, otomobilin çarptığı görüntülerde yer aldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Necdet Sarıtaş'ın cenazesi, bugün Merkez Çarşı Camii'nde kılınan öğle namazı sonrası, Kula Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: DHA
İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi
Son Dakika Haberleri