Otomobilin Çarptığı Bisikletli Yaralandı

Samsun'da otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı.



Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle evine gitmek için yola çıkan Hamdi Y.'ye karşı yoldan gelen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan yaşlı adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından bilinci kapalı olduğu tespit edilen Hamdi Y., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN