Otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş ağır yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş ağır yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli vatandaş ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Ordulu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, L.M. (41) idaresindeki 41 AR 771 plakalı otomobil, önüne aniden çıkan E.B. isimli bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisi ile E.B. ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri E.B.'ye ilk müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından yaralı E.B. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı