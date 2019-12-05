Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

05.12.2019 00:16 | Son Güncelleme: 05.12.2019 00:18
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

'in ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, O.K'nin kullandığı 35 HC 9373 plakalı otomobil, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda bisikletli Hatay Duyar'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Duyar ile bisikleti metrelerce savruldu.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Duyar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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: Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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