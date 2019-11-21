Otomobilin çarptığı bisikletli öldü
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Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

21.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:40
Otomobilin çarptığı bisikletli öldü

'nın ilçesinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İ.U'nun kullandığı 45 YD 277 plakalı otomobil, Zeytinliova Mahallesi - Akhisar yolunda bisikletli Hüseyin Şenkuş'a çarptı.

Otomobil sürücüsünün 112 Acil Sağlık ekiplerine vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şenkuş'u Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk etti.

Şenkuş hastanede hayatını kaybetti, İ.U. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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