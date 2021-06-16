OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
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OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emrah Sezmiş (28), öldü.

SAMSUN'da, bisikletiyle yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Emrah Sezmiş (28), öldü. Otomobildeki 3 kişi aracı kendisinin sürmediğini iddia etti. Jandarma, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 2 çocuk babası Emrah Sezmiş'e, 55 ADE 835 plakalı otomobil çarptı. Sezmiş yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sezmiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde bulunan 3 kişi, sürücü olduğunu kabul etmedi. Jandarma, aracı kimin kullandığını belirlemek için çalışma başlattı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ
OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI BİSİKLETLİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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