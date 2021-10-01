Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı -Üzerinden kimlik çıkmayan genç yaşam mücadelesi veriyor Adıyaman'da, bisikletiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

-Üzerinden kimlik çıkmayan genç yaşam mücadelesi veriyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bisikletiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kullanmış olduğu bisikletiyle birlikte Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan henüz kimliği tespit edilemeyen ve 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen gence, Fatih G., idaresindeki 03 BC 237 plakalı Renault marka otomobil çarptı. Meydana gelen feci kazada kimliği belirsiz genç ağır şekilde yaralandı. Yaralı genç, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Üzerinden her hangi bir kimlik çıkmayan gencin kim olduğu araştırılırken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan kazaya karışan otomobil ile bisiklet ise yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Son Dakika Haberleri
Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı

Lise öğrencileri parkta birbirlerine girdi! Sopalı kavgada 1 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kubilay Aka Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Stefan Kuntz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Otomobilin çarptığı bisikletli genç ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 00:18:22. #1.17#