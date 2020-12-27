Otomobilin çarptığı bisikletli dakikalarca inledi

Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı. Dakikalarca inleyen yaralının yardımına ilk olarak vatandaşlar koştu.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü Yusuf Ziya Sezen'in kullandığı 41 ABR 745 plakalı Opel marka otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken bisiklet sürücüsü Erdem Y.'yi fark etmeyip çarptı. Çarpışmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü Erdem Y. yola savrularak yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans gelene kadar çevredeki vatandaşlar dakikalarca ağrıdan inleyen Erdem Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Erdem Y.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralı Mert K. tedavi edilmek üzere Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı