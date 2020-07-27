Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
27.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:42
Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Olay, Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.T. idaresindeki 55 GN 300 plaklı otomobil, sokaktan bisikletiyle anayola çıkmaya çalışan 13 yaşındaki K.A. isimli çocuğa çarptı. Çarpma sonucu yere düşen çocuk hafif şekilde yaralandı.
Yaralanan çocuk, 112 acil servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA