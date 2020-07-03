Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Sinop'ta otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
03.07.2020 19:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:12
Sinop'ta otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.
Camikebir Mahallesi Demirci Sokak'ta meydana gelen kazada; yola aniden çıkan bisikletli çocuğa Melek Ç.'nin kullandığı 57 AAC 041 plakalı otomobil çarptı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan henüz ismi öğrenilemeyen küçük kız çocuğunun durumunun iyi olduğu bildirildi. - SİNOP
Kaynak: İHA