Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.

25.02.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:17
Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

'un ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı.


Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Aşağı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Satılmış A.'nın kullandığı 55 AAZ 171 plakalı otomobil Erhan Özdaş Sokak'tan gelen bisikletli 14 yaşındaki E.N.A'ya çarptı. Kazada yaralan bisiklet sürücüsü çocuk olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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