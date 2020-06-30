Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

30.06.2020 00:46 | Son Güncelleme: 30.06.2020 02:06

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Atakent Mahallesi Hastane Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.D. idaresindeki 42 ABF 928 plakalı otomobil, 9 yaşındaki K.G. isimli çocuğun kullandığı bisiklete çarptı. Kazada çocuk ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşadı. Hastaneye kaldırılan K.G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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