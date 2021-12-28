KAVŞAKTA OTOMOBİL ÇARPAN ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde, kavşakta otomobil çarpan elektrikli bisiklettin yola fırlayan sürücüsü Beray Cengiz, yaralandı. Arkasında yolculuk yapan 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza anının yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, bugün saat 13.15 sıralarında, 4 Eylül Mahallesi Turgut Özal Bulvarı kavşağında meydana geldi. Beray Cengiz'in (18) kullandığı elektrikli bisiklete kavşakta Yılmaz Doğan'ın (44) kullandığı 45 ABS 226 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet sürücüsü Cengiz ve arkasında yolculuk yapan 1 kişi yola savruldu. Cengiz yaralanırken, yanındaki 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Cengiz, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Öte yandan kaza, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.