Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

17.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:24
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı

'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Valilik Kavşağı yakınlarında Gülsüm Demir idaresindeki 02 LD 274 plakalı plakalı otomobil, Bilal Eşe idaresindeki bisiklete çarptı. Meydana gelen kazada bisiklet sürücüsü Bilal Eşe yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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