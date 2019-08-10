Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
Havza ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Havza ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Değirmenüstü Mahallesi Aşağı Yavucuk grup yolunda ilçe merkezinden Aşağı Yavucuk istikametine gitmekte olan Hakan Bedir'in (31) kullandığı 34 VY 9600 plakalı otomobil karşı yönden gelen Necati Aytekin (71) idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Yaralanan Aytekin, 112 Acil Servis ekibince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.