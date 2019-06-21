Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü.
Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü öldü.
Burak B. (25) idaresindeki 46 NE 636 plakalı otomobil, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Mekki Severim'e (14) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Severim, ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan Severim, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, sürücü Burak B'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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