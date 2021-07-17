Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın - Haberler | Yerel

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Süleyman U.'un kullandığı 20 AFE 448 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye karayolu Karagedik mevkiinde Nigar Demirciidaresindeki bisiklete çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Demirci'nin olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü Süleyman Süleyman U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Yalçın

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