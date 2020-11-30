KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

30.11.2020 22:53 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:05

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet A. (30) idaresindeki 41 TC 832 plakalı otomobil, Pınarbaşı Caddesi'nde, Hüseyin Kocaoğlu'nun (66) kullandığı bisiklete çarptı.

Kazada yaralanan Kocaoğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Erdoğan 16 maddelik yeni tedbirleri açıkladı! Sokak kısıtlaması hafta içi de uygulanacak
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Korkutan rakamlar! Uzman isim, Türkiye'deki gerçek vaka sayısını canlı yayında paylaştı
Market ve fırınlar açık mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasının merak edilen detayları
Market ve fırınlar açık mı? İşte sokağa çıkma kısıtlamasının merak edilen detayları

Durumu ağır olan Kocaoğlu, burada yapılan müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

İlgili Haberler

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı bisikletli ağır yaralandı
Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Arınç Mustafa Şentop Ali Mahir Başarır
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Fuat Çapa Erol Bulut Mbaye Diagne Abdullah Avcı Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Fenerbahçe Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KAHRAMANMARAŞ - Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 23:05:26. #1.15#
title