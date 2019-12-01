Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü
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Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

İZMİR'in Menemen ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı belediye işçisi Ozan Çavuşoğlu (28), hayatını kaybetti.

01.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 01.12.2019 10:38
Otomobilin çarptığı belediye işçisi öldü

İZMİR'in ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı belediye işçisi Ozan Çavuşoğlu (28), hayatını kaybetti.

Kaza, asfaltı üzerinde meydana geldi. Yol kenarında Menemen yönüne yürüyen Ozan Çavuşoğlu'na, plakası belirlenemeyen otomobil çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Çavuşoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Menemen Belediyesi'nde işçi olarak çalıştığı belirtilen Çavuşoğlu'na çarptıktan sonra kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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