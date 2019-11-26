Otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti
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Otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

26.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:12
Otomobilin çarptığı bebek hayatını kaybetti

'ın ilçesinde otomobilin çarptığı 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ali Ç. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Yeni Besni Mahallesi'nde 2 yaşındaki Damla Varol'a çarptı. Aracın çarpmasıyla ağır yaralanan bebek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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