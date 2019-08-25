Otomobilin çarptığı başıboş iki at telef oldu (2)

25.08.2019 12:40

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan başıboş iki at, bir otomobil çarpması sonucu telef oldu.

Musa Ö. idaresindeki 16 ATT 714 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolu İlahiyat Kavşağı mevkisinde yoldan geçmeye çalışırken aniden karşısına çıkan başıboş iki ata çarptı.

Çarpmanın etkisiyle atlar telef olurken, hafif yaralanan sürücüye 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kara yolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA