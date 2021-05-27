Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
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Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi

Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı Aylin Şentürk (34), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpıp kaçtığı Aylin Şentürk (34), yaşamını yitirdi. 

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde taksiye binen Aylin Şentürk, Burdur'un Bucak ilçesine gideceğini söyledi. Şentürk, saat 21.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nageldiğinde taksiden inmeye karar verdi. Araçtan inip yol kenarında kısa süre oturan Şentürk, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Şentürk'e otomobil çarptı. Otomobil hızla bölgeden uzaklaşırken, yaralanan Şentürk, çevredekilerin çağırdığı ambulansla bir özel hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Şentürk'ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi
Otomobilin çarptığı Aylin, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları

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