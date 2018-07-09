Otomobilin Çarptığı Asfalt İşçisi Ağır Yaralandı
Sivas'ta, asfalt kesme makinesi kullanan belediye işçisi, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
Sivas'ta, asfalt kesme makinesi kullanan belediye işçisi, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
E.B'nin kullandığı (40) 58 BP 183 plakalı otomobil, Kılavuz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde asfaltlama çalışmasının yapıldığı bölgede asfalt kesme makinesi kullanan belediye işçisi Şenol Çiğdem'e (42) çarptı. Kazada yaralanan Çiğdem, ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Çiğdem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.