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Otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı

Otomobilin çarptığı anne ve kızı yaralandı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı yaralandı.

İbrahim Ş, yönetimindeki 42 BBN 61 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan anne Türkan P ve 18 yaşındaki kızı Şeymanur P'ye çarptı.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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